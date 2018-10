Come ogni giornata di campionato che si rispetti, laha preparato la propria rubrica sullodi protagonisti che hanno scritto la storia della sfida contro il. I rossoblù proveranno a interrompere la marcia trionfale dei bianconeri, capaci soltanto di vincere finora in Serie A e, in generale, dall'inizio della stagione in corso.- Di Juventus-Genoa all'Allianz Stadium ne ha giocati 4. Capitano rossoblu, la sua migliore prestazione risale al 2-0 subito nel 2013-14: Vidal dal dischetto e Tevez lo superano, ma Mattia riesce a evitare un passivo più pesante con interventi pregevoli su Pogba, Llorente e Pirlo.- Il Genoa è la sua vittima preferita. Dopo avere già segnato a Marassi nel campionato precedente, nel 2008-09 riesce a infilare il pallone alle spalle di Rubinho, futuro terzo portiere juventino. Un'azione nata da una sua rimessa laterale, sfruttando una sponda di Alessandro Del Piero.- Attuale capitano del Genoa, reduce da una lunga esperienza in Russia, da rossoblu gioca 3 sfide a Torino e le perde tutte con un passivo pesante, incassando 10 gol in 270 minuti. Nella Juventus ha giocato solo 9 partite, dopo una bella esperienza nel settore giovanile dove ha trionato nel campionato Primavera.Al Genoa è arrivato quest'anno. In bianconero ha avuto una fugace apparizione nel primo anno della gestione Allegri, con 5 partite giocate: 4 in campionato, 1 in Champions League.Claudio Maselli, suo allenatore a Genova, ne sottolineava le doti di giocatore universale per quanti ruoli aveva interpretato in rossoblu. Alla Juventus, Giovanni Trapattoni lo allena e ne vede le potenzialità del campione, del terzino sinistro in grado di rinverdire la leggenda di Antonio Cabrini. Andrea ci ha lasciato il 25 aprile 1995 ed è un dolore grande, che accomuna le due società e l'intera famiglia del calcio italiano.- A 15 anni fa parte del vivaio del Genoa e con il Grifone esordisce in Serie A. Alla Juventus arriva nella sessione di mercato invernale del 2015. La sua prima gara disputata all'Allianz Stadium è proprio contro la sua ex squadra, entrando nel finale in sostituzione di Arturo Vidal.- Da genoano partecipa in maniera vigorosa alla vittoria della sua squadra contro la Juventus al Ferraris, il 27 novembre del 2016. Il match di ritorno viene giocato dal centrocampista venezuelano in bianconero, subentrando a Khedira sul risultato di 4-0 a favore dei padroni di casa.E' un classico degli anni '80: Michel Platini contro Silvano Martina. Prima che il duello si rinnovi nel derby della Mole, con il passaggio del portiere in granata, Le Roi firma 3 gol spartiti in 2 partite consecutive, entrambe termine con il punteggio di 4-2 a favore dei bianconeri.- Nel suo ampio girovagare per il mondo, Luca Toni ha giocato con entrambi i club, arrivando a Torino proprio da Genova. Da juventino firma la rete della vittoria sui rossoblu in un combattuto 3-2 nella stagione 2010-11 ed è l'ultimo gol segnato all'Olimpico nella storia della sfida tra le due squadre.- Quando al Delle Alpi ha affrontato il Genoa ha lasciato il segno in maniera evidente. Una doppietta nel 3-0 del 1991-92, una tripletta nel 4-0 di 2 campionati dopo. Per trovare un attaccante più spietato contro il Grifone bisogna risalire all'inizio degli anni '50, con i 7 gol realizzati dal danese John Hansen.Di gol in Juventus-Genoa ne ha realizzati 3. Il primo è il più bello e anche il più dolce. Perché quella del 21 ottobre 2007 è una serata speciale. Dopo la rete che decide l'incontro, il 10 bianconero viene sostituito nel finale di partita. C'è da andare in fretta all'ospedale, ad assistere alla nascita di Tobias, il suo primo figlio, avvenuta la mattina dopo.