Nonostante Maurizio Sarri lo stimi, probabilmente... non lo avrà con sé. Gonzalo Higuain va verso l'addio alla Juventus, assicura La Gazzetta dello Sport: "Per la Juve in attacco sarà questione di offerte in arrivo: la Juve ha la necessità di cedere Higuain e lo ha già detto a Sarri, tornerà dal Chelsea ma per andare via. E ci saranno equilibri da trovare per far giocare insieme tre giocatori tra Ronaldo, Bernardeschi, Dybala, Mandzukic, Douglas Costa e Kean", si legge.