Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ha dedicato un messaggio su Instagram all'attaccante portoghese, arrivato oggi a Torino per le visite mediche e la presentazione con la Juventus: "Mio caro fratello, amore caro, mio guerriero, esempio di coraggio ed umiltà, ragazzo benedetto: sono orgogliosa di poter dire di aver vissuto per vederti brillare nel mondo. Ho vissuto per vedere da vicino uno dei migliori esseri umani sulla Terra, sono orgogliosa di poter dire che i miei figli sono i tuoi nipoti, che il sangue che scorre nelle mie vene è lo stesso tuo e che in questa vita ho avuto e avrò ancora il privilegio di vederti scintillare sempre di più. Ne sono certa, si chiude un ciclo e se ne apre un altro: saremo con te fratello, in ogni giorno della tua vita".