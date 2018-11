Cristiano Ronaldo è salito a quota 9 gol in campionato nella partita vinta dalla Juventus ieri contro la Spal. In attesa del derby tra Genoa e Sampdoria di questa sera, il fenomeno portoghese raggiunge Krzysztof Piatek in testa alla classifica dei marcatori di Serie A. In tutto, sono dieci le reti per CR7 con la maglia bianconera e la Spal diventa la sua vittima numero 140 in carriera. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, per la prima volta ha segnato con il primo tiro effettuato e si è confermato miglior marcatore di questo 2018 nei cinque principali campionati d'Europa. Ronaldo da urlo, la Juventus vola.