Sei giorni per indirizzare il futuro.Si parte stasera, alle 20.45, con la sfida da dentro o fuori contro la Juventus, che vale le semifinali di Coppa Italia, si continua domenica, con il match di campionato con il Monza, importante per la classifica. Ma non solo. Gli uomini di Marino hanno 33 punti, uno in meno della corazzata costruita da Galliani e Berlusconi (alla quale ieri hanno ceduto Marco D'Alessandro), seconda, con un ritardo di cinque lunghezze dalla capolista EmpoliLa rosa costruita dall'ottimo direttore sportivo Zamuner è di qualità, un mix tra giocatori esperti e giovani, con tanti profili che con la Serie B c'entrano poco. Davanti i gol sono garantiti dall'eterno Floccari e da Paloschi, ma presto Marino dovrebbe avere il rinforzo che cercava. Oltre a Tumminello, attaccante scuola Roma arrivato in prestito dall'Atalantain uscita da Verona dopo lo sbarco di Lasagna. Arriverà per sostituire Sebastiano Esposito, rientrato all'Inter e girato al Venezia.Tra i ragazzi da tenere sotto la lente d'ingrandimentoCentrocampista offensivo o esterno d'attacco classe 2001, è un gigante di 190 centimetri che con il pallone ci sa fare. Dopo essere stato uno dei migliori dell'under 17 di Perinelli, ora cerca spazio in prima squadra. Contro la Juve troverà spazio, l'occasione per sorprendere ancora.