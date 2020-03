Cristiano Ronaldo non ha passato un bel momento ad inizio settimana. Il portoghese è volato d'urgenza a Madeira per assistere la madre colta da ictus. Le condizioni di salute di Dolores sono in ripresa tanto che nel giro di poche ore CR7 è rientrato a Torino. Ieri ha postato un messaggio rassicurante sui social e anche il figlio sta ritrovando serenità dopo un bello spavento. Come riporta Tuttosport, CR7 è carico in vista della sfida con l'Inter anche se la paura è stata tanta.