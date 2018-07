La Juve (insieme a tutte le altre squadre di Serie A) ha ottenuto il via libera per formare la Seconda Squadra e si è mossa in tal senso, perchè tra una settimana inizierà ufficialmente la stagione, con preparazione atletica e ritiro. Acquisti, organico, idee e linea societaria sono ormai definiti o in via di definizione e gli aspetti da modellare appaiono ormai chiari.