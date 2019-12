L'ex allenatore della Juventus Alberto Zaccheroni costruisce il centrocampo del decennio della Juve: ​"Vidal è la prima riserva - dichiara a Corriere Torino -. Tra Pirlo e Pjanic non saprei chi tenere fuori, li schiero entrambi. Pogba o Marchisio? Ho sempre avuto un debole per Claudio. Un giocatore regolare e con grande intelligenza tattica. Per me è in vantaggio su Pogba, che ha più talento ma meno continuità".