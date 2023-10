La Procura di Torino e la Squadra mobile del capoluogo piemontese non stanno ancora accusando nessuno, mache potrebbero allargare e appesantire non solo la loro posizione, ma anche quella di altri calciatori non ancora svelati o identificati. Il giro di scommesse illegali è stato scoperchiato e gli inquirenti non vogliono lasciare nulla al caso. Nel frattempoNon è un’ipotesi di reato ma di lavoro. Si legge così sul Corriere della Sera che riprende una comunicazione della Procura di Torino la quale vuole. Finora non ci sono ancora dati che possano portare verso questa ipotesi, ma l’indagine, coordinata dal pubblico ministero Manuela Pedrotta, è soltanto all'inizio dato che quando è nata non aveva il calcioscommesse tra i suoi principali obiettivi, bensì solamente la gestione dei banchi di scommesse illegali.sia davanti alla Procura di Torino, sia davanti a quella della Figc. Il suo obiettivo è sempre stato quello, avendo ammesso di scommettere sul calcio, di ce, proprio in virtù della collaborazione, il Procuratore Chiné potrebbe contenere la squalificaovvero più della metà della pena prevista da un normale patteggiamento. In ogni caso, per lui, la stagione 2023/24 potrebbe considerarsi conclusa.