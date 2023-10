Non è finita la stagione di Nicolò Fagioli. I sette mesi di qualifica hanno decorrenza dal giorno in cui è stato pubblicato il dispositivo della Figc, il centrocampista della Juve quindi potrebbe tornare in campo già in questo campionato. Quindi, a seconda della programmazione della penultima giornata, potrebbe essere a disposizione già per Bologna-Juve (week-end 18-19 maggio) o al più tardi per Juve-Monza dell'ultima giornata.