Nicolò Fagioli ha cominciato il suo percorso di recupero. Sette mesi di squalifica per il centrocampista, cominciati ieri, e l'obiettivo in rosso sul calendario: Juventus-Monza, ultima giornata di campionato. Gli inquirenti intanto valutano l’apertura di un fascicolo per estorsione ai suoi danni, in relazione alle presunte minacce subite dal centrocampista ("Ti spezziamo le gambe" è la più eclatante tra quelle raccontate al procuratore Chiné). Nel mirino dei pm sarebbe finita anche la gioielleria di Milano in cui Fagioli e Tonali acquistavano i Rolex per i gestori dei siti illegali. Lo riporta Tuttosport.