Massimiliano Allegri è stato chiaro: lì davanti, a gennaio, vuole un numero 9. Uno alla... Icardi. Magari proprio lui. E se parte Morata ne vuole due. Così come è stato altrettanto chiaro nella- E intanto si valutano profili per il centrocampo bianconero. L'identikit è quello di un giocatore 'da battaglia', a costi bassi: l'allenatore cerca quantità ma anche qualità, da aggiungere ai vari Locatelli, McKennie, Rabiot e Bentancur; la dirigenza punta a risparmiare. Per questo, quello di: classe '96 in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach e che ha già annunciato l'addio al club tedesco a fine stagione. Il prossimo anno può arrivare a parametro zero, madi Bayern Monaco e Barcellona, che lo vorrebbero per il 2022/23. Non che ora non ci siano club interessati, però: Zakaria, da tempo nel database dei bianconeri, piace anche a Borussia Dortmund, Roma e alcuni club di Premier League.- Nonostante la concorrenza però, quella di Zakaria è un'idea mai tramontata in casa Juve. Così come l'ipotesi di riportare alla basedal Genoa con sei mesi d'anticipo. Preso a gennaio 2020 e lasciato in prestito ai rossoblù fino alla fine della scorsa stagione, in estate i due club avevano trovato l'accordo per rinnovare il prestito per un'ulteriore stagione. Ora però Cherubini e il suo staff stanno valutando se anticipare il rientro del classe 2001, e. Idee, valutazioni e scenari per regalare nuovi rinforzi ad Allegri: la Juve è a caccia di un centrocampista low cost.