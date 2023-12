La Juventus ha messo nel mirino Andrea Colpani, e oggi il classe '99 sarà l'osservato speciale nella gara di campionato contro il Monza. I bianconeri stanno studiando la strategia per affondare il colpo, con la volontà di inserire anche una contropartita tecnica nell'affare per non superare una valutazione complessiva di 25/30 milioni.