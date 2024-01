Juve, la strategia per dare via Kean: il rinnovo tattico e poi il prestito

La Juve ha aperto al prestito con vista su una cessione definitiva dopo il rilancio. Però Moise Kean, ora fermo ai box per i problemi alla tibia, non ha ancora deciso cosa fare. Il Monza non lo convince, la Fiorentina solo a determinate condizioni, l'estero riserva incognite. Intanto si avvicina il momento del rinnovo "tattico": abbassare quota ammortamento aiuterà a impostare anche un possibile prestito con opzione di riscatto in futuro.