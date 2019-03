La Juve ha un piano ben preciso per Matthijs de Ligt. Il centrale, classe 1999, da quest'anno è il capitano dell'Ajax, la squadra che dovrà affrontare la Juventus nel corso dei quarti di finale di Champions League. Il prezzo? 70 milioni di euro, che ha attirato anche abbastanza concorrenza. Dal Psg al Barcellona, passando per il Real Madrid e il Bayern Monaco. Insomma, come riporta il Corriere di Torino, per queste due gare europee la Juve deve provare ad approfittare degli incontri con il club olandese per portarsi in vantaggio nella corsa al difensore. E Paratici sembra avere anche una strada prioritaria: la Vecchia Signora punta sui rapporti con Mino Raiola, agente del 20enne olandese.