La Juventus dopo aver passato un'estate a considerare Dusan Vlahovic in uscita, oggi sta iniziando a considerare l'idea di rinnovare il suo contratto. L'obiettivo di Giuntoli non è però di chiudere un'eventuale trattativa in tempi brevi, bensì di lavorarci con il tempo. La priorità del club bianconero è infatti quella di abbattere nell'immediato il monte ammortamenti su cui, inevitabilmente il costo dell'acquisto del serbo dalla Fiorentina pesa parecchio. Per farlo si dovrebbe riconsiderare anche il discorso ingaggi che, almeno per ora, alla Juve conviene tenere "basso" seppure fra i più pagati della rosa. L'anno prossimo infatti scatterà l'aumento automatico fino a 12 milioni di euro netti per cui non c'è fretta di andare a ritoccare al rialzo l'attuale colpo.