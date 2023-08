Durante la corrente sessione di mercato, la Juventus sta facendo di tutto per trattenere Vlahovic e Chiesa, il duo ex Fiorentina su cui il club ha investito molto (pesano 60 milioni sul bilancio). Per farlo, Giuntoli e Manna hanno portato avanti un programma di cessioni per un incasso totale di circa 50 milioni, ottenuti dagli addii di Zakaria, De Winter, Pellegrini e Rovella. Tuttavia, queste operazioni non bastano per mettere a posto i conti. Sul mercato, quindi, oltre a Wes McKennie, potrebbe rientrare anche l'insospettabile Kostic, così come Iling Junior, Soulè e Miretti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.