IL TABELLINO

: la Juve è prima nel girone, si ritrova nell'urna più appetibile nonostante lo storico tonfo di Stamford Bridge, fa fruttare al massimo una partita vissuta quasi (quasi) come se fosse un'amichevole. Tante volte in stagione in casa Juve si è parlato di possibile svolta: niente a che fare con l'impatto emotivo che potrebbe avere questo piazzamento. Il primo posto nel girone vale tanto, tantissimo. Soprattutto considerando un avvio di stagione così tormentato dentro e fuori dal campo.Però qualcosa da annotare c'è anche a proposito di quanto visto sul campo, con Max Allegri che ha sperimentato e pure molto contro il Malmoe. Promosso Konipiace tanto anche all'Ajax, può diventare un'opzione per il resto della stagione nonostante il rientro di Mattia De Sciglio. Bocciata l'idea di invertire Adriene Rodrigo: entrambi spaesati nella posizione naturale del compagno all'interno del 4-2-3-1 spurio proposto nel primo tempo, meglio ma comunque non entusiasmanti da mezzali nel 4-3-1-2 della ripresa. Promosso, di nuovo Federicoma meglio (molto) da esterno che non da trequartista dietro le punte. Rimandato Moise, autore del gol partita e quindi del gol primo posto, ma anche protagonista di una prestazione ricca di errori negli ultimi venti metri. Rimandato, o per meglio dire da rivedere: il brasiliano era finito nel dimenticatoio, ma in certi momenti la sua abilità di palleggio può davvero fare comodo.Un'occasione, due, tre... un pizzico di convinzione in più e il gol sarebbe arrivato subito, anche se la Juve ha dovuto attendere solo 18 minuti prima di esultare:: alla fine del primo tempo è Arthur ad avere l'occasione più ghiotta, nella ripresa è sempre Kean a fallire la palla che avrebbe permesso di archiviare la pratica con più serenità e la fallisce almeno altre quattro volte (alcune clamorose).pt 18' Kean.: pt 18' Bernardeschi.: Perin; De Winter (27' st De Sciglio), Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi (36' st Cuadrado), Rabiot, Arthur, Bentancur (45' st Miretti); Dybala (1' st Morata), Kean (45' st Da Graca). A disp. Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, De Ligt, Locatelli. All. Allegri.: Diawara; Moisander, Ahmedhodzic, Nielsen, Olsson; Berget, Christiansen, Innocent (45' st Nalic), Rakip (30' pt Pena); Birmancevic, Colak (33' st Abubakari). A disp. Ellborg, Dahlin, Larsson, Gwargis, Brorsson, Nanasi. All. Tomasson.Peljito (Bosnia).: st 4' Colak (M), 24' Innocent (M), 36' Pena (M).