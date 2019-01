In esclusiva a Calciomercato.com e ilBiancoNero.com, Giorgio Perinetti ha confermato il forte interesse della Juve per Cristiano Romero. “Abbiamo un buon rapporto con la Juventus e da questo possono nascere diversi discorsi. I bianconeri hanno manifestato un forte interesse verso Romero, ci saranno altri incontri per capire di che si tratta”, queste le parole del direttore generale rossoblù. Di sicuro il difensore centrale classe '98 del Genoa, tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione dei rossoblù al fianco dei vari Kouame e Piatek, non piace soltanto ai bianconeri, su di lui c'è anche l'Inter ad esempio. Ma è la Juve a piacere più di ogni altra squadra a Romero. Che già negli scorsi giorni ha fatto sapere di voler sposare il progetto bianconero, dando la priorità al suo entourage di congelare ogni altro interessamento aspettando che i due club possano mettersi d'accordo.



L'INCONTRO – Già imbastita la trattativa, la volontà della Juve è quella di acquistare Romero per poi lasciarlo in prestito al Genoa. Da definire ancora alcuni dettagli piuttosto decisivi. Il prezzo, prima di tutto, ritenuta ancora alta la valutazione di 20-25 milioni. Ma anche i tempi su cui sviluppare la formula: Romero potrebbe essere acquistato subito e lasciato in prestito per 6 mesi con opzione per un'altra stagione, oppure a giugno con relativo prestito di 12 mesi con opzione per un altro anno. Trattativa imbastita dunque, i nuovi incontri in programma in questi giorni serviranno per dare il la definitivo all'operazione.