Luca Marchetti, giornalista Sky, ha fatto il punto sui movimenti della Serie A in diretta a Radio 24, nella trasmissione Tutti convocati: "La presentazione di CR7? Spifferi di corridoio dicono che la Juventus vorrebbe tenere questo colpo il più simile uguale agli altri. Le voci su Marcelo o Pogba? Non ci sarebbero i parametri economici e, almeno a me, non risultano trattative in corso. Ora la Juve dovrà cedere".