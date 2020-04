. E' proprio la stampa catalana, quella più vicina al Barcellona, a riferire che i discorsi tra i due club stanno procedendo. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il centrocampista brasiliano, per qualità fisiche, tecniche e duttilità, essendo impiegabile sia come playmaker che come interno.- Votato nel 2017 come miglior giocatore della Copa Libertadores vinta dal Gremio,, complice una concorrenza rivelatasi più dura del previsto e scelte tecniche che non lo hanno privilegiato.nelle 11 partite della sua gestione. A questo si aggiunga il fatto che il club campione di Spagna in carica ha già previsto di perdere circa 125 milioni di euro per effetto dell'emergenza coronavirus e ha. Oltre a quella di Todibo, che può trasferirsi all'Everton di Ancelotti per 20 milioni di euro più bonus, quella di Arthur è un'idea che inizia a prendere corpo con maggiore concretezza.- Acquistato per 31 milioni di euro nell'estate 2018, sotto contratto fino al 2024, in virtù degli ammortamenti. Un'occasione importante per quei club - tra qui anche Inter e Tottenham - cercano un giocatore con le sue caratteristiche e di prospettiva, se si considera che è un classe '96., che col Barcellona ha rapporti consolidati nel tempo (lo scambio dei giovani Marqués-Matheus Pereira di gennaio è recente),. Niente di avanzato ancora, ma le due società ne stanno parlando e Maurizio Sarri ha già dato il suo ok.