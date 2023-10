Non sono stati necessari ulteriori esami o accertamenti. Ma Federico Chiesa non è ancora a disposizione. Inizia a essere sempre più la preoccupazione il sentimento che accompagna l'attaccante della Juve e della Nazionale, non c'è alcuna lesione eppure restano dolore e paura di farsi ancora più male. Così Chiesa continua a restare fuori, forse pure contro il Milan: per ora infatti il programma parla di terapie e palestra.