Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio risponde così sulle voci di Federico Chiesa prenotato dalla Juventus per il futuro o nel mirino dell'Inter: "Si parla di tante cose attorno a Chiesa, ma da quanto so non è un giocatore che la Fiorentina vuole vendere. L'idea è di non sedersi neanche al tavolo per cederlo. Vogliono trattenerlo e puntare forte su di lui per il prossimo anno".