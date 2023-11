Tra i tanti rinnovi in programma, ce n'è uno che rischia di passare sottotraccia: quello di Luis Hasa. Ma il talento campione d'Europa con la Nazionale Under 19 e punto di forza della Juventus Next Gen è destinato a restare dov'è. Perché se è vero che il Borussia Dortmund ha messo nel mirino il suo contratto in scadenza, è altrettanto vero che la Juve gode di un'opzione da poter esercitare quando vuole per prolungarlo di un'altra stagione. Non ce ne sarà bisogno: il rinnovo è pronto a essere firmato.