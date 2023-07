Nonostante le voci rimbalzate dalla Turchia, per ora il contratto di Mohamed Ihattaren con la Juve non è ancora stato risolto. Valutazioni in corso alla Continassa sulle modalità di separazione, per l'olandese non c'è comunque futuro in bianconero. E una delle proposte più interessanti per lui potrebbe proprio arrivare dalla Turchia e dal Samsunspor in particolare.