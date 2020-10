Le voci rimbalzate dalla stampa tedesca trovano riscontro: i proficui rapporti tra la Juventus e Mino Raiola hanno portato all’idea Justin Kluivert, alla fine finito al Lipsia in prestito con diritto di riscatto dalla Roma. Ma l’ipotesi esisteva ed era forte, fino a quando non è stata definita l’operazione Chiesa. Non appena Fabio Paratici ha capito di poter chiudere definitivamente per Federico, la Juve non ha avuto indugi, ha messo la quinta e ha definito l’affare, abbandonando l’idea Kluivert.