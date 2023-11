L’Atletico Madrid ha aumentato il pressing con l’entourage di Alvaro Morata per cercare di ottenere il sì nella trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2027. La Juve resta alla finestra e, allo stato attuale, considera lo spagnolo la prima scelta per l’eventuale post-Vlahovic, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com.