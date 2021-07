Mattia Perin resta, ormai è sicuro. Alla fine l'ex portiere del Genoa si è lasciato convincere dalla società bianconera, sarà il vece-Szczesny. Ma non si rassegnerà al fatto di dover solo raccogliere le briciole del portiere polacco. In questi giorni di lavoro alla Continassa, infatti, Perin ha ritrovato entusiasmo e motivazioni, tanto da sentirsi pronto a rubare il posto al polacco. Poi bisognerà capire con la Juve anche che fare col suo contratto, in scadenza al termine della stagione.