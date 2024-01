Juve, la verità su Samardzic: i bianconeri fanno sul serio o no?

Ma la Juve c'è o non c'è su Lazar Samardzic? La risposta non è così scontata. La Juve c'è, perché resta in contatto con il suo entourage e pure con l'Udinese, dimostrandosi assolutamente interessata allo sviluppo della situazione del talento serbo-tedesco in questa finestra di mercato dopo aver chiarito di potersi spostare in prima linea solo nel caso in cui ci fosse l'apertura del club friulano a un prestito senza obbligo di riscatto. La Juve non c'è, perché in assenza di questa stessa apertura allora non sembra intenzionata a cambiare i propri piani, aspettando semmai giugno per valutare una nuova accelerata in direzione Samardzic. Tanto più che se venisse confermata quella possibilità del giocatore di liberarsi a parametro zero in caso di retrocessione dell'Udinese, meno probabile di un paio di mesi fa ma nemmeno impossibile da pronosticare, un investimento da 25-30 milioni come quello ipotizzato dal club friulano sarebbe considerato sbagliato e intempestivo. Nel frattempo Samardzic resta sul mercato, sfumato anche il Napoli è ora in Premier che papà Mladen guarda con insistenza nonostante il gioco al rialzo dell'Udinese con la famiglia Pozzo che conosce bene disponibilità e valutazioni di quel mondo. E la Juve? Guarda, aspetta il suo momento, si informa su tutto.