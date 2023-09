Pochi dubbi a riguardo: Wojciech Szczesny ha sbagliato. Come e più di tutti gli altri contro il Sassuolo: tutta sua la colpa sul gol del momentaneo 1-0, molto suo anche quello del 3-2, per non parlare della frittata epocale combinata con Federico Gatti in occasione del definitivo 4-2. Ma non ci sono dubbi nemmeno sul fatto che sia stata solo una partita stregata, da Max Allegri in poi alla Continassa è unanime il coro di fiducia totale nei confronti del portiere polacco. Con il tecnico bianconero che in conferenza stampa ha chiarito la gerarchia interna una volta per tutte nonostante la consapevolezza di avere in Mattia Perin un portiere che sarebbe titolare in moltissime altre squadre anche di vertice. Spiegando anche chi e perché giocherà con il Lecce.



Tutto nel video del nostro inviato Nicola Balice