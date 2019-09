La Juve ha dato Wesley al Verona in prestito. Falso. Almeno sulla carta. Perché l'esterno brasiliano, a Vinovo da alcuni mesi dopo la scadenza del suo contratto con il Flamengo, non è infine stato tesserato dalla Juve a causa del suo status di extracomunitario. Un posto è stato occupato da Danilo, così è stato necessario in ultima istanza chiedere la collaborazione di un club amico. Il Verona, appunto. Che avrà a disposizione Wesley con l'accordo di cederlo alla Juve nelle prossime sessioni di mercato, come da intesa con il suo agente Mino Raiola.