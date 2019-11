Novità sui tempi di recupero di Alex Sandro, che ha saltato l'amichevole tra Brasile e Corea del Sud per un infortunio muscolare. Il terzino della Juventus è tornato a Torino e si è sottoposto oggi a degli esami al J Medical. I controlli hanno escluso lesioni, il problema all'adduttore sinistro del terzino è in miglioramento e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Secondo Sky Sport, il brasiliano dovrebbe saltare la partita di sabato contro l'Atalanta per rientrare martedì prossimo in Champions League, contro l'Atletico Madrid.