Una, due, tre volte. La Juve ci ha provato davvero ad acquistare Jorginho, sia dal Verona che dal Napoli e soprattutto dal Chelsea. L'uomo giusto più volte individuato per la cabina di regia, non solo quando si provava ad accontentare Maurizio Sarri. E un altro sondaggio è stato effettuato negli scorsi mesi. Solo che ormai il regista della Nazionale è un punto fermo dei Blues: sarà per la prossima volta.