Come racconta oggi il Mundo Deportivo, la dirigenza del Barcellona non ha preso bene la richiesta filtrata dalla Juventusper l'operazione Miralem Pjanic. I bianconeri hanno messo sul piatto il nome del giovane gioiello Ansu Fati viste le complicazioni per Arthur e lo scarso gradimento per altre contropartite come Rakitic & co; il Barça ha detto che è intoccabile e incedibile, senza ombra di dubbio.