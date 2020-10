Federico Chiesa è la ciliegina sulla torta, la Juventus ha chiuso il colpo. Con una serie di cessioni sul gong che valgono il via libera per l'esterno della Fiorentina, operazione da 50 milioni cui aggiungere anche i bonus. Ma non finisce qui, perché in queste ore il ds bianconero Fabio Paratici valuta anche un'idea Emerson Palmieri come last minute: il Chelsea ha cambiato ancora idea, non libera Marcos Alonso ma può salutare Emerson in caso di buona proposta. Ma la Juve lo prenderebbe solo in prestito per sostituire De Sciglio, ma ad ora è un'idea e non una soluzione forzata. Valutazioni in corso, priorità a Chiesa.



COMUNICAZIONE AOUAR - Intanto, dopo i rumors di questi giorni la Juve ha comunicato al Lione che non farà offerte per Houssem Aouar come già dimostrato nei giorni scorsi. L'operazione è sempre stata inavvicinabile per i 50 milioni chiesti dal presidente Aulas da pagare subito, i bianconeri lo stimano come tanti altri top club - dal PSG al Real fino all'Arsenal - ma non hanno intenzione di prenderlo ora né a gennaio, anche perché Aouar difficilmente si muoverà prima della prossima estate. I rapporti col Lione sono ottimi e non ci sarà alcuno sgarbo.