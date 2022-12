Saranno mesi decisivi per Arek Milik. In casa Juve è ritenuto un titolare, praticamente una prima scelta per Max Allegri. Ma il riscatto verrà decisivo solo nella seconda parte di stagione. Al polacco basterà, per così dire, confermare le prestazioni degli scorsi mesi, le condizioni dell'accordo col Marsiglia d'altronde sono molto favorevoli: 7 milioni più 2 di bonus. Si va verso il sì insomma, ma la decisione finale non è ancora stata presa dalla Juve.