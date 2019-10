Adrien Rabiot può lasciare la Juventus già nel mercato di gennaio? Un'opzione ventilata da alcuni media esteri ma che in realtà non trova conferme da ambienti bianconeri. Maurizio Sarri ha impiegato il francese per poco più di 200 minuti (più di quelli giocati da Ramsey e Emre Can) e sa benissimo che dopo oltre sei mesi di inattività il suo inserimento non può essere immediato. Non c'è fretta di decidere il futuro, anzi. Rabiot è destinato a rimanere alla Juve anche a gennaio, provando a velocizzare il più possibile il suo inserimento.