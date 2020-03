Cosa accadrà in chiave mercato al Manchester City è ancora un mistero. In attesa del verdetto ufficiale, la Juve è tornata a sondare l'umore di un vecchio obiettivo: Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano era stato inseguito a lungo prima del blitz del City nell'estate che aveva già portato Gonzalo Higuain e Miralem Pjanic (tra gli altri) alla Juve. I contatti sono stati riallacciati in attesa di capire cosa succederà.