. La dirigenza bianconera ha operato a Milano con il ds Fabio Paratici in prima linea anche nella giornata di ieri; ma durante i precedenti incontri nel blitz londinese,. Non decolla un discorso di questo tipo, Rugani è stato discusso in quanto l'Arsenal lo aveva già richiesto in passato ma non c'è una trattativa avanzata per il difensore né una reale opzione di scambio che coinvolga il terzino spagnolo. ComeVIA CON BUONUSCITA - Intanto, Paratici sta continuando a negoziare con gli agenti dicui la Juventus proporrà una. La Juve ha comunicato ad entrambi che sono fuori dal progetto, non vuole più considerarli in squadra ma le, in quanto il Pipita ha comunque giocato spesso in stagione mentre Khedira è stato quasi sempre fuori per infortunio. Work in progress, la rivoluzione sta iniziando.