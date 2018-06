Rolando Madragora è pronto a rientrare alla Juve per la preparazione estiva, dopo il momento amaro della retrocessione con il Crotone e quello più dolce del debutto nella nuova Nazionale di Roberto Mancini. Il giovane centrocampista campano potrebbe nuovamente essere girato in prestito ma - come spiega Tuttosport - non accetterebbe qualsiasi destinazione. Mandragora infatti preferirebbe trasferirsi alla Fiorentina (magari nell'operazione Chiesa) e non al Cagliari - una delle altre pretendenti - o in altre squadre che non avranno ambizioni europee.