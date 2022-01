Il vice allenatore della Juventus, Marco Landucci ha dichiarato dopo la vittoria per 4-1 in Coppa Italia contro la Sampdoria: "Abbiamo fatto una bella partita, non era facile, siamo stati bravi a fare la partita giusta, a essere offensivi, tutti hanno fatto una bellissima partita, ci tenevamo a passare il turno, la Juve gioca su tutti i fronti e la Coppa Italia è importante. L'atteggiamento è determinante".DYBALA - "Sta facendo molto bene, siamo contenti del suo rendimento, è stato determinante in queste partite come deve fare sempre. Paulo lo trovo sereno, si allena bene, è stato decisivo. La squadra l'ho vista bene, chi è entrato anche, tutti hanno fatto una buona partita. Ha avuto sfortuna a farsi male. Siamo stati sfortunati anche se nessuno lo dice, anche con Chiesa, gli dedichiamo la vittoria e tornerà più forte di prima, e Danilo".GENNAIO - "Cambiato l'atteggiamento, tante partite fatte con il giusto atteggiamento, questo è importante. Le partite si vincono sul campo, non ci sono partite facili, abbiamo perso più punti con squadre definite piccole, altre perse e non meritavamo. L'unica cosa che conta è il lavoro, la voglia, l'atteggiamento. Stiamo trovando continuità, dobbiamo parlare poco. Domenica una bella partita da giocare, difficile contro una grande squadra come il Milan".CI HO PRESO GUSTO? - "Come ex portiere non è male 4 stasera e 4 a Roma. Siamo contenti, fatta una bella partita, non era facile. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Siamo stati aggressivi, siamo contenti. L'obiettivo era passare il turno, siamo felici. Ora prepareremo la partita di domenica".LOCA-ARTHUR - "Coppia stabile? Parlo di stasera, poi vedremo. Arthur ha fatto benissimo come Locaotelli. Ogni tanto è criticato, ma Rabiot ha fatto una partita molto, molto buona. Ha corso tanto. Tutti hanno fatto bene, con atteggiamento corto e aggressivo. Siamo stati bravi, tutti. Sono stati bravi, tutti (si corregge)".GIOVANI - "Da ex portiere ero abituato a chiacchierare, ma lo faccio sempre. E' entrato Aké, ha preso rigore, è stato bravo. Abbiamo diversi giovani come Soulé, Miretti, Aké. L'Under 23 è stata importante, fare la Serie C aiuta tanto. Stasera ha giocato Aké, abbiamo finito i cambi e siamo molto contenti".DANILO - "Basta vedere il suo curriculum. Quando gioca in quelle squadre, vuol dire che è un grande giocatore. Ha avuto un brutto incidente, è stato a lungo tanto. Abbiamo avuto tanti infortuni, Paulo è stato fuori tante partite. Lui ne ha fatte 18, a Chiesa dedichiamo la vittoria e lo aspettiamo presto. Danilo è uno di quei giocatori con esperienza, di spessore alto. Sono contento che abbia fatto 60 minuti. Da centrale ti gestisci meglio, poi ha lavorato con voglia. E' un ragazzo positivo, lui porta bene. Professionista non serio, di più".KAIO JORGE - "Kaio è molto interessante, educato, lavora molto bene. Deve avere pazienza, io parlo molto con lui. Giocando poco non è facile. Con il lavoro ci darà le soddisfazioni che merita. Oggi è entrato e ha fatto bene, deve continuare a insistere, sono sicuro che verrà. Molto giovane, ma di sicuro affidamento".CUADRADO - "Svariare a sinistra? Figlio delle circostanze. Volevamo costruire a 3 e alzare i due terzini che facevano i quinti, Alex e Cuadrado. A seconda delle situazioni ci si adegua. Abbiamo fatto questo molto bene, siamo andati bene in aggressione, con tutti e questo avevamo fatto bene anche con l'Inter. Abbiamo fatto una partita coraggiosa anche con l'Inter, una grande squadra. Siamo contenti".CON ALLEGRI - "I giocatori lo prendevano in giro, quando vinci è tutto più sereno. Questo mestiere quando non vinci è più pesante, a noi piace vincere. Qualche giocatore scherzava, ci ha preso in giro".RIGORISTA - "Il rigorista era Cuadrado, Paulo non giocava. Poi stava battendo Dybala ed è stato bravo a darla ad Alvaro. Sapevamo questa cosa, hanno deciso loro, non è stato ordinato. E' un esempio di come la squadra lavora bene, si vuole bene, si stimano. Si vede anche in campo".KULUSEVSKI - "Qualcosa in più? No. E' stato propositivo. Ha fatto una buona partita. Si trova bene in quella posizione del campo e ha fatto bene per me".