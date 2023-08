Non è, bensì il suo vice Marcoa parlare ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata dallacontro il"Influenzato? Sì, vuole farmi vedere un po' di più (ride ndr.). Non c'è lui qui perché ha avuto un piccolo malore, ma niente di grave"."Partita dai due volti. Abbiamo detto alla squadra che abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Forse abbiamo un po' risentito della prima partita in casa e volevamo strafare. Peccato per il gol di Dusan al 51esimo che era molto importante. Ma nel secondo tempo ci siamo mossi molto meglio"."Abbiamo rischiato perché abbiamo cercato di vincerla. Ci siamo presi dei rischi e lo sapevamo. A volte non va bene, a volte va bene. Andiamo avanti è un buon punto e stiamo facendo anche molti carichi di lavoro"."Paul è entrato bene, ha dato delle buone palle"."Io faccio come Thiago Motta e non commento, né a favore, né a sfavore. Accettiamo la decisione dell'arbitro e andiamo avanti"."Abbiamo mosso poco il pallone velocemente. Ci marcavano a uomo e ci accentravamo troppo, ma dovevamo allargare il campo""Ha giocato una grande partita, si è mosso bene. Poi quando un attaccante fa gol è meno frenetico e più propositivo. Vorrei sottolineare anche che Dusan questa settimana è stato anche molto meglio fisicamente, sapete che l'anno scorso e anche all'inizio di quest'anno ha avuto il problema al pube".