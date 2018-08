Altri due rinforzi per la Pro Vercelli, che punta a tornare subito in B e chiude per Milesi (Atalanta, era al Vicenza) e Foglia (Chieri).



NORD - Panizzi (Reggiana) firma per l’Alessandria. Il Cuneo ci prova per Cenetti (Arezzo). Doppietta Gozzano con Carletti (Carpi) e Testardi (Crema). Scatenato il Vicenza che prende Pasqualoni (Cosenza), De Falco (Benevento) e De Risio (ex Avellino), mentre per l’attacco piace Arma (Triestina). Il sogno della Triestina si chiama Cacia (ex Cesena). Tris Pro Piacenza: Gattoni (Delta Rovigo), Zaccagno (Torino) e Sicurella (Foggia).



CENTRO - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Imolese si assicura Zommers (Parma) e Lanini (Juventus). Dopo Forte la Pistoiese pesca ancora in casa Milan con Llamas. Miceli rinnova fino al 2021 con la Samb che è in pressing per Signori (Venezia) e Calamai (Cosenza). Il Gubbio chiude per Campagnacci (Siena). Salzano (ex Bari) verso la Ternana.



SUD - Tentativo della Casertana per Evacuo (Trapani). Farroni (L’Aquila) al Matera e Guarna (Foggia) al Potenza. Attivissimo il Catanzaro che ingaggia Ciccone (Gubbio), Casoli (Matera) e Kanoute (Benevento) e ci prova per Nzola (Carpi). Rossetti (Catania) alla Sicula Leonzio. Pagliarulo e Ferretti rinnovano (2020) col Trapani che ottiene Dini dal Parma. Infine il Siracusa ingaggia l’argentino Rizzo (Guillermo Brown).