Lapo Elkann, fratello di John, cugino di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, carica i bianconeri in vista della sfida Champions contro il Lione: "Questo è l'inizio di difficili partite che ci aspettano, con il Sogno e la Speranza di raggiungere Lisbona. Sarebbe una meraviglia per tutti i milioni di tifosi juventini in Italia e nel mondo. Forza ragazzi vediamo di vincere stasera".