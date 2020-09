Complimenti a Pirlo a tutta la Squadra e ai nuovi arrivati. Ci fate Gasare e sono sicuro che ci farete Sognare #FinoAllaFine #JuveSamp — Lapo Elkann (@lapoelkann_) September 20, 2020

La prima dello spettacolodiretto da Andrea Pirlo è stata convincente su tutti i fronti. 3-0 alla Sampdoria, poco spazio di replica nell’arco dei 90 minuti e tanto, tanto gioco. Juve dominatrice del campo, come vuole il Maestro, inizialmente teso per il debutto in panchina alla guida di campioni, disteso poi con la sua classica espressione da chi non sente la pressione. Buona la prima, esaltata dache si è complimentato su Twitter: