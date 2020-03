Lotito....ha una laurea in virologia o in statistica??? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato @juventusfc https://t.co/qIRPF0B7ZS — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 25, 2020

. Sì, il cugino di Andrea, presidente della, si schiera al fianco del numero 1 bianconero, che, in Lega, vota per attendere di capire come si sviluppa la pandemia da coronavirus per capire se riprendere o meno il campionato ; al contrario, invece, del presidente della, che, come Aurelio, vuole fare di tutto per ripartire.Su Twitter, Lapo Elkann, si scaglia contro Lotito: "​Lotito....ha una laurea in virologia o in statistica??? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato". Chiede spiegazioni il cugino di Agnelli, grande tifoso della Juventus, schierandosi al fianco dei bianconeri.