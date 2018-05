Lapo Elkann, rampollo della famiglia Agnelli, ha detto grazie alla Juventus per il settimo scudetto consecutivo con un nuovo paio di occhiali da sole della sua linea Italia Indipendent. Questo il suo messaggio su Instagram:



"Sette è il mio numero del cuore. Il Sacro Graal del calcio italiano va ad un team che ha dimostrato forza e compattezza in un'annata difficile. È questa la Juve che amo: passione, dedizione e amore in campo ma soprattutto fuori dal campo e negli spogliatoi.



Un ringraziamento speciale a tutta la squadra, in particolare al nostro capitano Gigi Buffon per diciassette anni incredibili in cui ha contribuito da protagonista a regalarci emozioni uniche. A lui va tutta la mia stima, il mio affetto ed un augurio sincero. Un grazie a chi, ogni giorno, vive di Juve e per Juve: dai tifosi più longevi, ai magazzinieri, ai giardinieri passando per tutte quelle persone che ogni giorno trasformano il proprio lavoro in passione. Ultimo ma non ultimo, grazie a Massimiliano Allegri e a mio cugino Andrea Agnelli: nei titoli bianconeri il loro ruolo è stato fondamentale perché capace di tenere tutti sulla corda e di guidarli in un'impresa mai riuscita a nessuno".