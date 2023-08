Il rinnovo fino al 2024 non blinda il futuro di Alex Sandro. Le presenze accumulate la scorsa stagione hanno fatto scattare il prolungamento per un'ulteriore stagione con la Juventus, che tuttavia con il lavoro di Giuntoli punta a sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi per poi cercare nuovi rinforzi. Il brasiliano ex Porto è inevitabilmente sulla lista dei giocatori a rischio, complice lo stipendio da 6 milioni di euro netti, e per lui si riapre una vecchia pista: l'Arabia Saudita.



CON KOULIBALY E MILINKOVIC - Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport infatti, l'Al-Hilal ha effettuato un sondaggio con Alex Sandro, un tentativo per capire se ci siano i margini per un trasferimento nella Saudi Pro League. Nell'Al-Hilal giocano poi altre vecchie conoscenze della Serie A: Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic, arrivati nelle scorse settimane in Arabia Saudita.