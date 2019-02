La telefonata informale fatta da Andrea Agnelli a Javier Zanetti lascia intendere che, tutto sommato,Mi auguro, con tutto il cuore e anche sostenuto dal buon senso, che il presidente bianconero decida di non dare seguito a questo progetto il quale, per ora soltanto immaginato, semmai dovesse realizzarsi equivarrebbe ad una grossolana sciocchezza. Fermo restando il valore “tecnico” del giocatore argentino,che dovrebbero far riflettere in modo serio coloro i quale vedrebbero di buon occhioil quale, ormai, per l’Inter è stato ridotto in un vuoto a perdere.