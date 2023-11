L'appuntamento con l'annuale Assemblea degli Azionisti è arrivato in casa Juve. Il momento per l'approvazione del bilancio da parte anche dei piccoli soci, il momento soprattutto per il confronto tra loro e la dirigenza bianconera.FERRERO SUI PROCEDIMENTI - "Nel 2022/2023 abbiamo avuto procedimenti sportivi che ci hanno impegnato con la Figc, riguardo le plusvalenze incrociate e le cosiddette manovre stipendi. C'è stato per il primo caso il proscioglimento del CdA e una penalizzazione di 10 punti, per il secondo caso una sanzione pecuniaria di 718 mila euro. Poi abbiamo avuto, direi per le medesime ragioni di quelli italiani, anche dei procedimenti sportivi che si basavano sull'assenza di lealtà a livello di Uefa: questo procedimento è stato chiuso a luglio 2023, sostanzialmente la Juventus è stata escluso dalla Coppa a cui avrebbe avuto diritto a partecipare (la Conference, ndr) pagando un contributo di 10 milioni con un'altra quota di 10 milioni sospesa ma da pagare nel caso in cui dovessimo di nuovo violare. Così i procedimenti sono stati chiusi.Poi ci sono i procedimenti presso la giustizia ordinaria. La Cassazione ha deciso che l'autorità competente sia Roma e non Torino, attualmente gli atti sono arrivati da un mesetto alla Procura competente e nel frattempo non abbiamo altri aggiornamenti"FERRERO SU CONSOB - "Poi abbiamo da affrontare due procedimenti Consob, ci è stato chiesto di pubblicare dei cosiddetti “pro forma” vale a dire dei bilanci sulla base dei rilevamenti della Consob. Noi li abbiamo pubblicato, dando la massima informativa a tutti quanti sugli effetti che ci potrebbero essere. I temi sono sempre tre: operazioni di mercato incrociate, manovre stipendi e accordi di “recompra”. Abbiamo sostenuto diverse opinioni sull'applicazione dei principi contabili. L'impatto di tutto ciò, nell'anno del bilancio che andiamo a esaminare, è assolutamente minimo: parliamo di un'unica operazione, è quella Dragusin-Cambiaso che porta a una plusvalenza di 2,5 milioni di euro a fronte di una doppia compravendita. Il resto sono tutte cose avvenute nel passato, ma che si trascinano nel futuro perché il patrimonio netto si esaurirà in almeno altri due anni".SCANAVINO SUI RISULTATI - "Risultati dicono che siamo arrivati al terzo posto sul campo. Ottimi risultati li ha ottenuti la Next Gen, un progetto su cui tengo a sottolineare l'importanza strategica come confermano i giocatori a disposizione di mister Allegri. Oltre a Fagioli, Miretti e Iling, quest'anno si sono aggiunti Huijsen, Yildiz e Nonge, alcuni di questi hanno già esordito in partite importanti. Le Women hanno vinto la Coppa Italia, alimentano il numero di trofei, contribuiscono a portare il club su nuova dimensione. Abbiamo raggiunto un equilibrio importante a livello economico in sede di calciomercato. Sui ricavi c'è un impatto positivo dei ricavi da stadio, inferiore per quel che riguarda il cammino europeo in Champions. Raggiunto obiettivo sulla campagna abbonamenti a quota 17.500, è iniziata una nuova campagna per il girone di ritorno"SCANAVINO SU GIUNTOLI - "A livello organizzativo la novità più importante è l'arrivo di Cristiano Giuntoli, la sua carriera parla da solo come dimostrano i risultati ottenuti a Carpi e Napoli. E' stato nominato Football director a mio diretto riporto, coadiuvato da Giovanni Manna per la gestione di tutta la parte sportiva della prima squadra"CERRATO SUI CONTI - "Il bilancio 2023/2024 è previsto in perdita soprattutto a causa della mancata partecipazione in Champions"Seguono aggiornamenti